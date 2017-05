CL: Juventus effectief naar finale

Juventus heeft de finale van de Champions League bereikt door een relatief eenvoudige 2-1 thuiszege te boeken op AS Monaco. De uitwedstrijd hadden de Italianen al met 0-2 gewonnen.

De beginfase van het onderonsje in Turijn was overduidelijk voor de Monegasken. Vooral het jonge toptalent Mbappé blonk uit aan de kant van Monaco. In de vijfde minuut raakte hij de paal, maar zou daarbij volgens arbiter Björn Kuipers buitenspel hebben gestaan.

Juventus reageert

Ondanks die sterke openingsfase, liet Juve niet met zich sollen. De Oude Dame richtte zich op en kreeg via Gonzalo Higuain en Mario Mandzukic grote kansen om de score te openen halverwege de eerste helft. Dankzij goed keeperswerk van Danijel Subasic, bleef Monaco in eerste instantie een achterstand bespaard.

In de 32e minuut zorgde de Kroatische international in twee instanties ervoor dat de 1-0 alsnog op het scorebord verscheen. Na een crosspass van Dani Alves vanaf de rechterflank, schoot Mandzukic in twee instanties binnen voor Juventus.

Kansloze Monaco-keeper

Monaco-sluitpost Subasic was opnieuw kansloos toen Alves een door de Kroaat weggebokste bal ineens op de slof nam, en zo scoorde van afstand. Mbappé kreeg na de rust wederom grote kansen om Gianluigi Buffon te passeren. Vooral zijn kans in de 66e minuut – vanaf links sneed het talent naar binnen waarna de sluitpost zijn inzet keerde – had moeten zitten.

Eretreffer

In de 68e minuut was het Mbappé die alsnog scoorde voor de Monegasken door van dichtbij Buffon te passeren na een voorzet vanaf links. In de slotminuten was het Juventus dat de klok bleef slaan, en was het wachten op de nekslag voor de Fransen.

De ultieme knock-out ontving Monaco niet meer, maar het was genoeg voor de Champions League-finale, waarin Real Madrid óf Atlético Madrid wacht.