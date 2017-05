Mollema: "Blij dat de dag voorbij is"

Bauke Mollema kwam dinsdag op de Etna als negende binnen in de vierde etappe van de Giro d'Italia, middenin de groep klassementsrenners. Op het oog niks aan de hand dus, maar de Nederlander van Trek-Segafredo vertelde na afloop dat het niet zijn dag was.

"Ik ben eigenlijk blij dat het voorbij is, want ik voelde me niet zo goed vandaag", aldus Mollema. "Bij de start voelde ik me prima, maar halverwege sloeg het ineens om. Als je slechte benen hebt terwijl er een aankomst bergop is ben je altijd bang om tijd te verliezen. Gelukkig was er tegenwind op de klim en werd er niet veel aangevallen, want ik had het echt zwaar."

"De eerste klim was heel lang, maar niet zo steil, dus dat ging wel. Op de slotklim was ik vooral blij dat ik bij de favorieten aan de finish kwam. Gezien de omstandigheden en de manier waarop gekoerst werd was het een goede dag om een slechte dag te hebben", stelt Mollema.