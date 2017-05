Treinverkeer gestremd door brandende prullenbak

Het treinverkeer tussen Alkmaar en Heerhugowaard is dinsdagavond enige tijd gestremd geweest omdat er een prullenbak in de trein in de hens stond. De trein werd op station Alkmaar Noord stilgezet waar het brandje werd geblust.

De passagiers werden per bus naar station Alkmaar vervoerd. De politie heeft onderzoek verricht, en inmiddels is het spoor weer vrijgegeven en de dienstregeling hervat.