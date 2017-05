Vangrail voorkomt bijzonder nare rallycrash heywoodu 09-05-2017 19:19 print

Afgelopen weekeinde streek het Europees rallykampioenschap neer op de Canarische eilanden voor de Rally Islas Canarias. Dat gaat niet alleen over vlak terrein: de eilanden kennen ook bergachtig gebied.

Tijdens een van de proeven gaf de Pool Tomasz Kasperczyk stevig gas, met navigator Damain Syty naast zich. Vlak voor een van de bochten begaven zijn remmen het en dan wordt het lastig om de bocht te halen. Kasperczyk's Ford Fiesta knalde op de vangrail, die een behoorlijk eind meegaf en zo voorkwam dat de Polen het ravijn in tuimelden.

Jan Cerny had even later overigens minder geluk. Hij stuurde zijn Skoda eveneens tegen de vangrail, maar de Tsjech sloeg wel over de kop. Hij rolde een stuk naar beneden, maar gelukkig viel het uiteindelijk mee en konden Cerny en zijn navigator ongedeerd uitstappen.

Kasperczyk heeft mazzel (Bron: YouTube)