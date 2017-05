Polanc pakt de winst op de Etna, Jungels roze H.Vviv 09-05-2017 17:44 print

Jan Polanc heeft de vierde etappe in de Giro gewonnen. De renner van UAE Emirates kwam alleen op de Etna, nadat hij als enige was overgebleven de vroege vluchters. Ilnur Zakarin kwam op 19 seconden van de winnaar binnen. Bob Jungels neemt de leiderstrui over van Fernando Gaviria.

Net zoals in de vorige etappes kwam de vroege vlucht snel tot stand. Vier renners kozen dit keer voor de aanval: Pavel Brutt (Gazprom-RusVelo), Jan Polanc (UAE Emirates), Eugenio Alafaci (Trek–Segafredo) en Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data). Het viertal had een maximale voorsprong van zeven minuten op het peloton.

Op de eerste lange beklimming de Portella Femmina Morta nam Janse van Rensburg de bergpunten voor Polanc. In aanloop naar de Etna moest vooraan Alafaci afhaken bij de koplopers.

Op zestien kilometer was er een valpartij peloton, nadat de voorwacht van het peloton een bocht hadden gemist. Steven Kruijswijk kwam ook ten val en moest in de achtervolging. De renner van LottoNL-Jumbo kwam snel weer aansluiten bij het peloton.

Op de eerste meters van de Etna ging Polanc solo verder, want op dat punt moest ook Janse van Rensburg lossen. In het peloton ging Paolo Tiralongo ervandoor, maar de renners van Astana zou al snel terug gepakt worden. Later zou Pierre Rolland in de aanval gaan, maar ook hij kreeg niet al te veel ruimte van het peloton, waar BMC en Bahrain Merida het tempo bepaalde.

Pas op drie kilometer van de finish was de eerste aanval van een favoriet. Vicenzo Nibali sprong weg, maar werd al snel teruggehaald door Movistar. Later zou ook nog Tom Dumoulin proberen. De Nederlander kreeg meteen Thibaut Pinot en Zakarin in het wiel. De Rus ging door en pakte wat seconden op de groep van de favorieten.

Polanc had op de streep negentien seconden over op Zakarin. Het peloton volgde op 29 seconden van de winnaar. Voor de Sloveen was het zijn tweede overwinning in zijn profcarrière, nadat hij vorig jaar ook een rit won in de Giro.