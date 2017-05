Fans van de Rolling Stones kunnen hun helden binnenkort weer live aan het werk zien in Nederland. De Britse rockers doen op 30 september Amsterdam aan en op 15 oktober Arnhem tijdens de dinsdag aangekondigde Europese No Filter-tour.

De No Filter-tour is het vervolg op de tour door Latijns-Amerika, afgelopen jaar. De Europese shows beloven een mix te gaan worden van klassiekers als Paint It Black en Brown Sugar, enkele minder vaak gespeelde klassiekers en een aantal nieuwe nummers. Het is alweer drie jaar geleden dat Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood en Charlie Watts ons land aan deden. In 2014 stonden de heren als headliner op Pinkpop. Het laatste reguliere concert in Nederland was in 2007, toen stonden de Stones in het Nijmeegse Goffertpark.

De kaarten voor de optredens in de Johan Cruijff ArenA en het GelreDome gaan vrijdag 12 mei om 10.00 uur in de verkoop. De goedkoopste kaarten kosten 95 euro.



Rolling Stones bevestigen optredens Nederland (Foto: BuzzE)