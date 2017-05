Flinke schadevergoeding voor wielrenner Heras Peterselieman 09-05-2017 00:32 print

Roberto Heras heeft van de Spaanse autoriteiten een bedrag van 725.000 euro tegoed. De wielrenner is door het Hooggerechtshof van Barcelona in het gelijk gesteld in een beroepszaak die hij aan had gespannen vanwege een positieve dopingtest in 2005.

Heras won de Vuelta a España in 2005, maar testte in de afsluitenden tijdrit positief op epo. Hij kreeg in 2006 twee jaar schorsing opgelegd en raakte de eindzege van de Vuelta van 2005 kwijt. Het Spaanse Hof draaide in 2012 deze straf al terug, omdat de dopingstalen niet goed bewaard zouden zijn geweest. Ook werd de oud-renner de eindzege weer toegekend.

Voor de rechter eiste Heras een miljoen euro als genoegdoening, maar het hof bepaalde dat 725.000 euro genoeg zou zijn. Dit was het halve jaarsalaris dat Heras in zijn laatste seizoen verdiende.