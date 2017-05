'Honda in Canada met betere motor'

Honda wil naar de Formule 1 Grand Prix van Canada een verbeterde motor meenemen, zo bericht Auto Motor und Sport. Het plan is om een nieuwe cylinderkop te introduceren die de motor veel meer paardenkrachten op moet gaan leveren.

Volgens het Duitse medium wil Honda hiermee op het niveau zijn dat het voor het begin van dit jaar nastreefde. De echte grote verbeterslag voor de McLarens wordt pas in 2018 verwacht met een vernieuwd motorconcept.

Grootste probleem voor Honda zou nog altijd de MGU-H zijn die dit jaar al meermalen stuk is gegaan. Dit systeem is verbonden met de turbo en zet hitte van uitlaatgassen om in elektrische energie die later weer ingezet kan worden.