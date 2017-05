Van Bronckhorst en Bosz genomineerd als Trainer van het Jaar Redactie 08-05-2017 23:34 print

In de aanloop naar de Rinus Michels Award, de prijs voor Trainer van het Jaar, zijn er verrassende namen te noteren bij de genomineerden. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst en Peter Bosz als Ajax-coach zijn de meest prominente namen op het nominatielijstje.

De oefenmeester van de Rotterdammers kan de titel pakken op de 34e speelronde, terwijl ook de keuzeheer van de Amsterdammers daarop nog kans maakt. Bovendien kan Ajax nog de Europa League pakken.

Opvallender zijn de namen van Henk Fraser (Vitesse), Erik ten Hag (FC Utrecht) en Mitchell van der Gaag (Excelsior). De eerstgenoemde won de beker met de Arnhemmers, terwijl de formatie uit de Domstad met een bescheiden budget best of te rest is.

De Kralingers zijn aan de hand van Van der Gaag wederom verzekerd van een seizoen Eredivisie, na de stunt tegen Feyenoord.

