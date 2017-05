'Nieuwe Assassin's Creed wordt even groot als Skyrim, speelbaar mannelijk en vrouwelijk personage' Bas (Puddington) 08-05-2017 23:29 print

De geruchten dat een nieuwe Assassin's Creed in de maak is zwellen aan. Nadat een Zwiterse retailer de mogelijke nieuwe titel (Assassin's Creed Empire) had gelekt met het oude Egypte als setting, komt site WWG met nieuwe berichten dat de nieuwe game Assassin's Creed Origins gaat heten en dat de speelwereld minstens zo groot gaat worden als die van The Elder Scrolls: Skyrim.

Net zoals Assassin's Creed Syndicate kun je straks ook weer spelen met twee personages, zowel een man als een vrouw. Het verhaal speelt zich zoals eerder gezegd in het oude Egypte, en focust zich op de geboorte van de assassijnen en hun gevecht tegen de tempeliers. Wat echter nieuw is is dat progression van je personage straks niet gekoppeld is aan het verhaal, vertellen bronnen van Ubisoft aan WWG. Sommigen gaan zelfs zo ver door de speelstijl te vergelijken met Skyrim dan de voorgaande delen van Assassin's Creed. Ook is het mogelijk om straks buiten Egypte te reizen, waarbij de bronnen beweren dat het zelfs mogelijk is om te reizen naar het oude Griekenland.

Ook maken boten en gevechten op zee weer hun terugkeer in Assassin's Creed Origins, en zal het volgens de bronnen de grootste Assassin's Creed-game worden die ooit gemaakt is. Als de geruchten kloppen wordt Assassin's Creed Origins aangekondigd op E3, die plaatsvindt van 13 tot 15 juni. De game zelf kunnen we dan verwachten in oktober later dit jaar.



