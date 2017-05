'Europese atletiekbaas beschuldigd van verbergen doping'

De baas van de Europese atletiekbond, Svein Arne Hansen, wordt ervan beschuldigd zelf ook bepaald geen schone handen te hebben. Volgens de Zweedse hoogspringlegende Patrick Sjöberg, voormalig houder van het wereldrecord, hielp Hansen in de jaren '80 bij het verbergen van doping, met name rondom de Bislett Games in Oslo. Hansen was toernooidirecteur van dat jaarlijkse, internationaal bekende atletiekevenement.

De timing is ongelukkig voor Hansen, die juist afgelopen week met een radicaal voorstel kwam om alle wereldrecords in de atletiek te schrappen als ze niet aan bepaalde, strenge eisen voldoen. "Voor 500 tot 1000 euro kon je Hansen ervoor laten zorgen dat je niet gecontroleerd werd op doping", vertelt Sjöberg tegenover Zweedse media.

Ook Anne-Lise Hammer, voormalig persvrouw van de Bislett Games, kan zich vinden in de woorden van Sjöberg. "Hansen verdraait de realiteit met zijn woorden. Hoe hij de dopingcontroles tijdens de Bislett Games behandelde...dat was niet in orde." Het was voor de bazen van wedstrijden van groot belang om geen positieve dopingtests tijdens hun wedstrijd te hebben, want dan zouden de grote sterren de volgende keer uitblijven. "De bazen van de wedstrijden, waaronder in Oslo dus Hansen, bepaalden wie er gecontroleerd werd en wat er dan mee gebeurde. Hansen heeft zelfs wel eens opgeschept over een keer dat hij voor een atleet in het potje stond te pissen, zodat die atleet niet positief zou testen."

De Noor Hansen is allerminst blij met de aantijgingen. Hij heeft al aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen Sjöberg.