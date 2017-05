Stenhouse boekt 1e NASCAR-zege in race met forse crash op superspeedway heywoodu 08-05-2017 23:08 print

Ricky Stenhouse heeft zondag de Geico 500 gewonnen, de tiende race van het NASCAR-seizoen. De Geico 500 wordt gereden op de Talladega Superspeedway, een van de twee ovals waar met restrictor plates wordt gereden om de snelheden enigszins binnen de perken te houden.

Zoals gewoonlijk op Talladega en Daytona zat nagenoeg het hele veld ronde na ronde vlak bij elkaar, waarbij het regelmatig met drie of zelfs vier rijden dik door de bochten ging. Stenhouse vertrok vanaf poleposition, maar was zeker niet de gehele race helemaal voorin te vinden. Van de 188 ronden ging hij er uiteindelijk slechts veertien aan de leiding, maar dat was wel genoeg.

De race bleef lang verstoken van cautions, waardoor er lekker geracet kon worden. Een enkele keer werd de gele vlag gezwaaid, onder meer door een forse tik tegen de muur van Reed Sorensen, maar heel serieus was het allemaal niet. Twintig ronden voor het einde ging het dan toch nog fout. AJ Allmendinger reed verrassend op de derde plek en had Chase Elliott voor zich.

Allmendinger gaf zijn voorganger een duwtje en liet merken dat hij aanwezig was, maar dat liep verkeerd: Elliott spinde en knalde de muur in. Joey Logano schepte hem vanaf de zijkant en duwde Elliott bijna de lucht in, maar dat gebeurde gelukkig net niet. Allmendinger rolde ondertussen de andere kant op en eindigde op zijn dak, terwijl veel andere auto's in meer of mindere mate schade opliepen. Een aantal coureurs wist op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen, zoals Brad Keselowski en Dale Earnhardt Jr.

Hommeles op Talladega (Bron: YouTube)

De crash zorgde voor een rode vlag om de boel op te ruimen - dat alle coureurs in orde waren was gelukkig snel duidelijk - alvorens we weer verder konden. Dat ging niet in één streep, want kort voor de finish was er weer een caution. Dat zorgde ervoor dat de overtimeregel in werking trad om te voorkomen dat de race met een gele vlag zou eindigen. In de extra twee overtimeronden werd volop om de winst gestreden, maar het was Stenhouse die er na ruim 150 starts met zijn allereerste zege vandoor ging. Het zat dicht bij elkaar: de nummers twee tot en met dertien eindigden binnen een halve seconde van Stenhouse.

Zaterdag is op de Kansas Speedway de volgende race van het NASCAR-seizoen. Ook deze zal weer live te zien zijn op Ziggo Sport Racing.

Stenhouse wint na een schitterende laatste ronde (Bron: YouTube)