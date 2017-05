'Red Bull bouwt nieuwe auto voor Verstappen' Peterselieman 08-05-2017 20:33 print

Komend weekend staat de Formule 1 Grand Prix van Spanje op het programma. Voor Max Verstappen zal het in Barcelona een bijzondere race worden, omdat hij hier vorig jaar voor zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing won. Dit jaar doen de Bulls nog niet mee om de bovenste plaatsen, maar volgens een gerucht komt het team met de RB14, een vrijwel geheel nieuwe auto.

Omdat met Spanje het Europese seizoen begint komen alle teams met grote updates voor hun bolides. Red Bull is een van hen en de update zal groter zijn dan bij Mercedes en Ferrari om het gat te kunnen dichten. Een van de oorzaken hiervoor is dat de calibratie tussen de in de fabriek gegenereerde data en de data op het circuit niet klopte. Hierdoor staat het team met de RB13 op een grotere achterstand dan verwacht.

Volgens een gerucht op het Verstappen Forum gaat Red Bull komende vrijdag daarom zelfs een hele nieuwe auto presenteren, de RB14. Deze zou in de simulator 1,3 tot 1,5 seconden per ronde sneller zijn dan de auto. Omdat ook de concurrentie niet stilzit zal de nettowinst veel kleiner zijn.

Het is uiteraard afwachten wat er van het gerucht klopt, maar als Red Bull met enkele nieuwe updates het gat naar Mercedes en Ferrari flink weet te verkleinen, kunnen Verstappen en Daniel Ricciardo weer een klein beetje aanhaken bij de top.