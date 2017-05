Jarig Rode Kruis noodzakelijker dan ooit Redactie 08-05-2017 18:48 print

"Bijna 130 miljoen mensen in 33 landen hebben op dit moment humanitaire hulp nodig. Net zo veel als alle inwoners van Duitsland en Frankrijk samen: ontheemd, op de vlucht, angstig, hongerig. Meer dan ooit is er reden voor vastberaden en gezamenlijke actie." Dat zei Sigrid Kaag, speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon, maandagmiddag in de Ridderzaal in Den Haag, waar het Nederlandse Rode Kruis het 150-jarig jubileum vierde.

"Eind 2015 waren 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of politieke onderdrukking. Het hoogste cijfer sinds de Tweede Wereldoorlog", aldus Kaag. De jarige organisatie is dus onmisbaar als nooit tevoren, hield Kaag de aanwezigen onder wie koning Willem-Alexander en prinses Margriet voor. En het aantal gewapende conflicten neemt alleen maar toe, vaak door extremisme.

"De wereldwijde eensgezindheid is in de afgelopen jaren uitgehold", betoogde Kaag verder. "De nieuwe politiek heeft in sneltreinvaart een andere, vaak meer populistische toon gekozen die op gespannen voet kan staan met bestaande aannames van internationale samenwerking en solidariteit. We zien dit overal, niet alleen in Europa of in eigen land"

Woord bij de daad

"Juist in een wereld waar machtspolitiek en cynisme hoogtij lijken te vieren, is er behoefte aan een andere stem. Een stem die het woord bij de daad voegt. Zoals het Rode Kruis", benadrukte de diplomate.

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat koning Willem III het Koninklijk Besluit tekende tot oprichting van 'Eene Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is': het latere Rode Kruis. Eerder was al de internationale organisatie opgezet.



Jarig Rode Kruis noodzakelijker dan ooit (Foto: ANP)