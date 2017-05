Wonder Woman bijt van zich af in laatste trailer Peter Breuls 08-05-2017 08:03 print

De Nederlandse release van Wonder Woman is nog meer dan een maand van ons verwijderd, maar voor het Amerikaanse publiek openen de bioscopen al op 2 juni de deuren voor de eerste vertoningen van de vierde film in het DC Extended Universe. Hiervoor is nu ook de laatste trailer vrijgegeven.

In de trailer wordt nog eens flink de nadruk gelegd op Diana's strijdbaarheid. Nadat Steve Trevor, een soldaat in de Eerste Wereldoorlog, aanspoelt op het paradijslijke Themiscyra en de daar wonende Amazons vertelt over een verschrikkelijke oorlog in de wereld, besluit Diana om te gaan helpen. Het is haar eerste kennismaking met de wereld buiten haar mythische thuiswereld.

Wonder Woman is te zien vanaf 15 juni.