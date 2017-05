Wright 'whitewasht' Van Gerwen in finale European Darts Grand Prix Boris (borisz) 07-05-2017 22:52 print

Een sensatie in de finale van de European Darts Grand Prix. Dat Peter Wright Michael van Gerwen zal verslaan behoorde tot de mogelijkheden, maar dat Van Gerwen geen leg zou winnen in de finale mag tot een sensatie gerekend worden. Het werd 6-0 voor Snakebite.

Wright is op stoom dit jaar. Hij won drie van de vier Euro Tours naast de UK Open. In totaal heeft hij dit jaar al zeven toernooizeges op zijn naam staan. De finale was eenzijdig. Wright had met 105 gemiddeld een beter gemiddelde dan Van Gerwen, die op honderd bleef steken. De Brabander kreeg wel vijf kansen op een dubbel maar wist deze niet te raken. Wright gooide 75% raak op zijn dubbels.

De Schot won op weg naar de finale nog van twee andere Nederlanders. In de kwartfinale ging Jan Dekker er met 6-2 aan en in de halve finale moest Jelle Klaasen het met 6-3 ontgelden. Ook Klaasen is goed op stoom in de Euro Tour. Hij haalde ieder toernooi minimaal de halve finales, een toernooizege zat er echter nog niet in.

Van Gerwen won nog van Benito van de Pas (6-1) en Dave Chisnall (6-5). Volgende week reizen de darters naar Gibraltar voor de Gibraltar Darts Trophy. 48 darters strijden om de hoofdprijs van 25.000 pond. Vijf Nederlanders zullen meedoen. Van de Pas, Klaasen, Jeffrey de Zwaan, Christian Kist en Mario Robbe staan op de deelnemerslijst.

Uitslagen European Darts Grand Prix - Kwartfinales

Joe Cullen 5-6 Jelle Klaasen

Jan Dekker 2-6 Peter Wright

Rob Cross 3-6 Dave Chisnall

Benito Van de Pas 1-6 Michael van Gerwen

Halve finales

Jelle Klaasen 3-6 Peter Wright

Dave Chisnall 5-6 Michael Van Gerwen

Finale

Peter Wright 6-0 Michael Van Gerwen



Peter Wright is de darter van het moment. (PRO SHOTS/Action Images)