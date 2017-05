Paul de Leeuw openhartig over blaaskanker Redactie 07-05-2017 21:34 print

Paul de Leeuw heeft een milde vorm van blaaskanker gehad. In Spanje is vorig jaar zomer een tumor bij hem weggehaald tijdens de zomervakantie, vertelde hij zondag aan zijn goede vriendin Hanneke Groenteman tijdens een vraaggesprek in De Balie in Amsterdam. In december moest hij nogmaals in Nederland onder het mes, omdat de blaaskanker was teruggekeerd.

"Ik ben ziek geweest en het is goed nu", begint Paul op emotionele toon. "Ik heb mijn 55e verjaardag gevierd met een aantal mensen die in die tijd dicht bij me in de buurt waren. Mijn verjaardag was een bijzonder moment in mijn leven. Op 18 april heb ik nog een onderzoek gehad en ben ik schoon verklaard."

Paul de Leeuw zegt een zware tijd achter de rug te hebben. "Op een zomeravond in juli plaste ik rode wijn, terwijl ik van witte wijn houd. Binnen 24 uur lag ik in de operatiekamer met een kwaadaardig gezwel in mijn blaas. Ik ben ontzettend goed opgevangen in Nederland. Ik heb ongelooflijk veel steun van vrienden, vooral mijn man en kinderen en de uroloog."

Vaarwater

Medio december keerde de kanker terug. Een dag na de opnames van de eerste aflevering van zijn nieuwe VARA-programma Wie steelt mijn show werden poliepen verwijderd. "Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik zei tegen mijn man 'ga het tegen niemand zeggen. Ik wil niet als een zielige man onder de kerstboom gezet worden."

Paul prijst zich gelukkig dat de kanker goed behandelbaar is. "Je komt in totaal ander vaarwater terecht", zei Paul. Hij zegt nog drie jaar onder controle te staan bij de uroloog.

Poliep

Binnenkort spreekt Paul op het kankergala in Noordwijk. ''Ik ben daarom opgelucht dat het nu naar buiten is en ook dat het allemaal goed is, maar terugkijkend is het zwaar geweest. Het viel niet mee, maar ik ben ontzettend goed gesteund. Er zijn ook ergere vormen van kanker, niemand merkt het aan mij."

Paul is bezig zijn verhaal op te schrijven. De werktitel luidt En God schiep de poliep. Paul schrijft daarnaast een serie over een ouder wordende comedian onder de titel Het moet niet gekker worden. "Het is ontzettend leuk om te doen. De serie zou zijn gebaseerd op de Amerikaanse serie Curb Your Enthusiasm van Larry David. Het moet niet gekker worden gaat over een aan lager wal geraakte entertainer die zelf niet weet dat hij geen succes meer heeft. Hij mag van de VARA een reallifesoap maken, in de geest van Roy Donders, Patty en Virginia en Peter Jan Rens. Het is een reallifeserie over hoe een loser zich standhoudt in de televisiewereld."



Paul de Leeuw openhartig over blaaskanker (Foto: BuzzE)