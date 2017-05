Het legioen Feyenoordfans is in groten getale op weg naar stadion De Kuip in Rotterdam, waar ze zondagmiddag de wedstrijd om het landskampioenschap tussen Feyenoord en Excelsior kunnen volgen op grote schermen.

Intussen zijn er al duizenden supporters gearriveerd. Vooral bij de verzamelplek bij de McDonald's is het erg druk. De meeste fans komen lopend, de speciale Kuiptrams van lijn 12 zitten nog niet erg vol.

Vooralsnog verloopt de toestroom ordelijk. Wel zijn bij het stadion wat rode rookbommen afgestoken.

Nu al duizenden Feyenoord-fans bij stadhuisplein in hartje Rotterdam. @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/HIUQVwq9TE — Bram Wesdorp (@bram_wesdorp) 7 mei 2017



Al duizenden fans bij De Kuip (Foto: ANP)