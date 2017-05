Tankink plast niet graag vanaf de fiets heywoodu 07-05-2017 11:00 print

Op deze zondagochtend is het tijd voor een essentieel stukje wielerinformatie. Wij mensen moeten wel eens plassen en voor wielrenners is dat niet anders. Dat kan lastig zijn, vooral als er vanaf het begin van een etappe stevig gekoerst wordt. Filemon Wesselink ging namens Wielerflits op zoek naar antwoorden, onder meer bij Bram Tankink en Stef Clement.

Als de koers een flink tempo kent is het het handigst om gewoon vanaf de fiets te plassen, maar daar zijn best wat acrobatische vaardigheden voor vereist. "Nou ja, je haalt 'm eruit, en je houdt je benen stil, want anders pis je over je benen heen", legt Clement uit. Een plaskunstenaar is hij zelf niet: "Ik kan dat niet, dus ik moet altijd stoppen. Ik heb het nooit geoefend, want ja, als je dat thuis doet kijken mensen je ook een beetje raar aan op het fietspad, he?"

Tankink is ook geen fan van het fietsend urineren. "Er zijn er best veel die het kunnen, ik hou daar niet zo van, ik doe het nooit nee. Maar het is ook lastig hoor!", beweert de wegkapitein van LottoNL-Jumbo. "Je moet uiteraard wel op de wind letten en kijken of er publiek staat, want anders heb je een boete te pakken. Je moet ook niet over je schoenen plassen, dat is niet handig."

Voor wie de kunst van het fietsend plassen graag beheerst: het hele filmpje, inclusief een aantal buitenlandse renners, is hier te vinden.