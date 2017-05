Griekse belastingrechercheurs ruilen in de grote toeristenoorden voortaan hun uniform met regelmaat in voor bermuda en zwembroek om financiële fraude op het spoor te komen. De actie richt zich op bars, nachtclubs, jachthavens en hotels met een grote omzet. Dat heeft nieuwssite To Proto Thema zondag bekendgemaakt, zich beroepend op informatie uit politiebronnen.

De 'stillen' van de Griekse FIOD moeten zich als vakantieganger kleden en gedragen door bijvoorbeeld een drankje te bestellen. Doel is te controleren wat er met de rekening gebeurt en of er wel met kassabonnen wordt gewerkt. Voorts moeten ze hun ogen openhouden voor eventuele zwartwerkers onder het personeel. Speciale aandacht komt er voor de verhuur van strandbedden en ligstoelen. In deze 'gouden business' worden kwitanties nog wel eens vergeten.



Griekse FIOD verruilt uniform voor zwembroek (Foto: ANP)