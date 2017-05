Gewonde door ontploffing in huis Winschoten

Door een ontploffing in een huis in Winschoten is zondagochtend iemand gewond geraakt. Wat hem of haar mankeert is nog niet bekendgemaakt. De brandweer meldde even na 10.30 uur dat er (toch) brand was uitgebroken in het huis in de Engelstilstraat. Bewoners van meerdere huizen in de buurt van het pand moeten hun huis uit.

Waardoor de explosie kon gebeuren is nog onbekend. De brandweer heeft metingen gedaan maar geen gas gemeten.

Er werd in eerste instantie gedacht dat er mogelijk meerdere mensen gewond waren geraakt, maar dat bleek er al snel één te zijn.

Er is een grote brand uitgebroken na de ontploffing in #Winschoten. Opschaling naar grote brand. Er zou 1 slachtoffer zijn. #explosie pic.twitter.com/RhYTmtc31j — Dennie Gaasendam (@DennieGaasendam) 7 mei 2017