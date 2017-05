Twee gewonden bij steekpartij Fort Oranje

Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij op camping Fort Oranje in Rijsbergen. Ze zijn volgens de politie waarschijnlijk geraakt door een steek- of snijwapen en naar een ziekenhuis gebracht.

De politie meldde dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. Wat zich precies op de camping heeft afgespeeld, is nog niet bekend.