Noodtoestand na vulkaanuitbarsting Guatemala

In Guatemala is de noodtoestand uitgeroepen in de omgeving van de Vuurvulkaan. De Volcán de Fuego kwam deze week voor de vierde keer dit jaar tot uitbarsting en stoot een twee kilometer hoge aswolk uit.

Vanaf de 3763 meter hoge vulkaan lopen twee lavastromen naar beneden die nabijgelegen dorpjes bedreigen. 330 mensen moesten worden geëvacueerd en tien scholen moesten worden gesloten. Er zijn voor zover bekend nog geen slachtoffers gevallen.

De bewoners van de dorpen kunnen voorlopig nog niet terug naar hun huizen. Door de hevige regenval bestaat het gevaar van steenlawines en aardverschuivingen, meldt Insisvumeh, de organisatie die aardbevingen en vulkaanuitbarstingen monitort.

De Vuurvulkaan, die vijftig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-Stad ligt, staat bekend als de actiefste op het Amerikaanse continent.