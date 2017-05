50.000 inwoners van de Duitse stad Hannover moeten zondag huis en haard verlaten omdat er in de stad bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt moeten worden.

Tijdens bouwwerkzaamheden werden onlangs zeker dertien blindgangers ontdekt. Vanaf het middaguur wordt begonnen met het opruimen. In de vroege ochtend moeten de bewoners zich uit de voeten gemaakt hebben. Veel bewoners hebben vrijdag de stad al verlaten en brengen het weekeinde elders door.

Het openbaar vervoer in, en het treinverkeer van en naar de stad komen volledig stil te liggen. Bewoners worden elders in de stad vermaakt met muziek, sport, cultuur en een uitgebreid programma voor de kinderen. Naar verwachting duurt het ruimen tot zondagavond.

Het is de op een na grootste evacuatie wegens de vondst van bommen in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. In december 2016 moesten in de stad Augsburg 54.000 mensen geëvacueerd worden na de vondst van op scherp staande oude bommen.



50.000 mensen geëvacueerd om ruimen bommen (Foto: ANP)