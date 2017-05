Bobsleekampioen Holcomb (37) dood gevonden

Bobsleeër Steven Holcomb is overleden. De Amerikaan werd zaterdagochtend dood gevonden in zijn kamer op het Amerikaans olympisch trainingscentrum in Lake Placid, waar Holcomb en de rest van de nationale bobsleeselectie de training voor het olympisch seizoen begonnen waren. Holcomb is 37 jaar oud geworden.

Het Amerikaans Olympisch Comité maakte het nieuws zaterdag bekend, maar liet weten nog geen verdere details naar buiten te kunnen brengen. "De hele olympische familie is geschokt door het ongelooflijk tragische verlies van Steven Holcomb", aldus Scott Blackmun, de CEO van het NOC van de VS. Volgens een journaliste van The Wall Street Journal is Holcomb in zijn slaap overleden.

Holcomb was jarenlang een van de beste bobsleeërs ter wereld en behoorde nog altijd bij de wereldtop. In 2006/07 won hij voor het eerst het eindklassement in de World Cup, waarna hij in een depressie terecht kwam. De Amerikaan had een zeldzame aandoening aan zijn ogen, waarvoor hij in 2008 een experimentele operatie onderging. De aandoening, die doorgaans blindheid tot gevolg heeft, kon daardoor gestopt worden en Holcomb schreef er een boek over.

Hij vocht zich terug naar de top van de bobsleewereld en veroverde in 2009 de wereldtitel in de viermansbob. Een seizoen later won hij daarmee het eindklassement in de World Cup en, als hoogtepunt van zijn carrière, stuurde hij de Night Train naar olympisch goud in Vancouver. Vier jaar later won Holcomb in Sochi twee keer olympisch brons, wat hij toe kon voegen aan een erelijst met onder meer vijf wereldtitels en vier eindzeges in de World Cup.

Afgelopen winter eindigde Holcomb met zijn team nog als tweede in de World Cup in de tweemansbob - waarin hij in Lake Placid zegevierde - en als derde in de viermansbob.



Holcomb (rechts) met remmer Steven Langton, met wie hij brons won in de tweemansbob op de Spelen in Sochi (Pro Shots/Gepa)