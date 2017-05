Mirande Bakker (41) uit Olst heeft zaterdagavond de Mis(s)verkiezingen voor vrouwen met een beperking gewonnen. Ze werd gekroond door premier Mark Rutte. De verkiezingen waren te zien op SBS6.

In totaal hadden zo'n 150 vrouwen zich aangemeld. Uiteindelijk deden acht vrouwen mee aan de Mis(s)verkiezingen 2017. De winnares gaat zich een jaar lang inzetten om de positie van de 1,8 miljoen mensen met een beperking in Nederland te verbeteren.

Initiatiefneemster Lucille Werner presenteerde het programma samen met Kees Tol. De show was in 2006 en 2007 te zien bij de TROS. Presentatrice Lucille Werner had destijds het idee bedacht. Haar nieuwe werkgever SBS6 heeft het programma nu nieuw leven ingeblazen.

De jury bestond uit oud-winnares Roos Prommenschenckel, voormalig Miss Universe Kim Kötter en oud-profvoetballer Evgeniy Levchenko.

'Prachtig'

Premier Mark Rutte vond de Mis(s)verkiezing voor vrouwen met een beperking en prachtige uitzending. "Dit zijn stuk voor stuk vrouwen met een enorm talent", zei hij vlak voor hij Bakker tot winnares kroonde.

Werner vroeg de premier zich hard te maken voor meer werk voor mensen met een beperking. "U moet beloven dat u deze avond niet vergeet tijdens de kabinetsformatie", drukte Lucille Rutte op het hart. De premier zei dat er al heel veel wordt gedaan door diverse instanties, maar dat de Nederlanders zelf ook iets kunnen doen. "Laten we ervoor zorgen dat mensen met een beperking hun talenten kunnen laten zien", zei hij.

Bakker belandde in een rolstoel nadat bij haar een hernia over het hoofd werd gezien. In de uitzending op SBS6 sprak ze zelf van een misser van het ziekenhuis. De moeder van twee kinderen heeft een eigen kapsalon. Na een lange revalidatie is ze daar weer aan het werk.



Rutte kroont gehandicapte Mis(s) (Foto: BuzzE)