Volleybalsters Sliedrecht onttronen Sneek als landskampioen

De volleybalsters van Sliedrecht zijn voor de derde keer in hun clubhistorie landskampioen geworden. Het versloeg in een finale over twee wedstrijden VC Sneek, de kampioen van de afgelopen twee jaar.

Nadat Sliedrecht de eerste wedstrijd in Sneek met 3-1 won wist het dat het vandaag aan twee gewonnen sets genoeg had voor de titel. De eerste set ging tot 13-13 gelijk op, daarna liep Sliedrecht echter ineens uit naar een 25-14 zege. De tweede set was tot het eind spannend, maar toen Esther van Berkel het derde setpoint voor Sliedrecht benutte was de titel een feit.

Daarna moest de wedstrijd nog wel worden uitgespeeld. Sneek won vervolgens de derde set, de vierde ging naar Sliedrecht wat daardoor de wedstrijd met 3-1 won.

De opzet van de finale was nieuw, iets waar de trainer van Sliedrecht, Matt van Wezel, ondanks de zege niet over te spreken was:"Maar de mensen die dit beslissen of hier goedkeuring aan hebben gegeven mogen vanavond niet slapen van mij. Ik kan me niet voorstellen dat de mensen die dit beslissen, een bepaalde helderheid van geest hadden. Die moeten zich kapot schamen."