Dortmund pakt belangrijke punten voor CL, Gómez schenkt Wolfsburg belangrijke zege Redactie 06-05-2017 18:24 print

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag belangrijke punten gepakt tegen Hoffenheim, een regelrechte concurrent voor plek drie. Het werd 2-1.

Het duel tussen Borussia Dortmund en Hoffenheim betekende het treffer tussen de nummer vier en drie van de Bundesliga. De ploeg van Thomas Tuchel stond voorafgaand aan het duel een punt achter op de tegenstander van zaterdag en wist dat het de derde plek over kon nemen bij een overwinning.

Die derde plek geldt als een belangrijke doelstelling voor beide ploegen. Die positie geeft namelijk recht op het spelen van Champions League-voetbal. Borussia Dortmund leek al vroeg in de wedstrijd een greep te doen naar de derde plek. Binnen vier minuten kwam de thuisploeg op voorsprong.

Marco Reus opende al vroeg de score toen hij de bal met wat geluk voor zijn voeten kreeg. Gonzalo Castro nam de bal verkeerd aan, waarna Reus het balbezit overnam en de 1-0 op het scorebord schoot.

Tien minuten later kreeg de thuisploeg een oplegde mogelijkheid om al vroeg in de wedstrijd een riante voorsprong te pakken, maar Pierre-Emerick Aubameyang slaagde er niet in om vanaf elf meter het net te vinden. Oog-in-oog met Oliver Baumann mikte de aanvaller de bal naast. Hierdoor bleef Hoffenheim in leven en bleef het nog lang spannend in Dortmund. Pas in de 82ste minuut wist Dortmund de overwinning veilig te stellen toen Aubameyang zijn fout herstelde. De doelpuntenmaker tikte de rebound na het schot van Guerreiro van dichtbij binnen.

Toch slaagde Hoffenheim er nog in om de spanning nog even terug te brengen. Vier minuten na de treffer van Aubameyang werd de bal op de stip gelegd, waarna Andrej Kramarić maar de aansluitingstreffer tekende. Deze treffer kwam echter te laat, want Hoffenheim kwam niet verder dan een 2-1 nederlaag.

Hierdoor is Dortmund de nieuwe nummer drie van Duitsland en staat het twee punten voor op nummer vier Hoffenheim. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft de ploeg alles in eigen hand om Champions League-voetbal veilig te stellen.

VfL Wolfsburg heeft zaterdag een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie. Het klopte uit Eintracht Frankfurt en loopt uit op Hamburger SV. Het werd 0-2.

Mario Gómez was de grote man bij Wolfsburg, dat in Frankfurt twee keer scoorde in de tweede helft. Eerst was het middenvelder Daniel Didavi die kort na rust de bal tussen de benen van Lukas Hrádecky doorschoot, op aangeven van Gómez die de aanval had opgezet zien worden door oud-Ajacied Riechedly Bazoer.

Ook bij de 2-0, twintig minuten later was de aanval er weer een uit het boekje. Paul-Georges Ntep omspeel Guillermo Varela en vond Gómez in het strafschopgebied die alleen nog maar het laatste zetje hoefde te geven. Het was alweer de vijftiende Bundesliga-goal van het seizoen voor de oud-spits van Fiorentina, Besiktas en Bayern München.

Wolfsburg vergroot met de zege het gat met nummer zestien Hamburger SV tot zes punten al treft die ploeg zondag nog concurrent 1. FSV Mainz 05. FC Ingolstadt 04, dat zeventiende staat, speelde gelijk en staat nu zes punten achter Wolfsburg. De Volkswagenclub heeft een beter doelsaldo dus aan rechtstreekse degradatie is het, twee wedstrijden voor het einde van de competitie, bijna ontsnapt.