Turkije gaat de VS opnieuw om de uitlevering van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen vragen. Minister van Justitie Bekir Bodzag heeft maandag in Washington een ontmoeting van zijn Amerikaanse ambtgenoot Jeff Sessions en zal met "nieuwe bewijzen" komen die aantonen dat Gülen achter de couppoging zit van tien maanden geleden in Turkije. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

De Turkse president Tayyip Erdogan bezoekt de VS van 15 tot 17 mei en heeft dan een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Erdogan zal Trump om uitlevering van Gülen vragen. Turkse pogingen om dat bij voormalig president Barack Obama voor elkaar te krijgen, liepen op niets uit.

Landen in het Westen zijn er nog niet van overtuigd dat Gülen verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep.



Turkije vraagt VS weer om uitlevering Gülen (Foto: ANP)