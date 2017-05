Texaanse agent verdacht van dood tiener YokiKater 06-05-2017 12:07 print

Een Texaanse oud-agent die wordt verdacht van de dood van een vijftienjarige jongen, heeft zich vrijdag (lokale tijd) gemeld bij de politie. Dat gebeurde nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd, meldde een politiewoordvoerster.

De politie ontsloeg de 37-jarige man deze week na een dodelijke schietpartij in Balch Springs. De politieman was met een collega op pad toen hij schoten hoorde. De verdachte opende volgens Dallas Morning News vervolgens het vuur op een langsrijdende auto die weigerde te stoppen.

Een scholier werd daarbij in zijn hoofd geraakt door een kogel en overleed in het bijzijn van twee broers, die ook in de wagen zaten. Het voorval leidde tot ophef, omdat een witte agent een zwarte tiener had doodgeschoten. De wagen met de jongen reed bovendien weg van de agenten.

De familie van de jongen riep aanhangers op niet te demonstreren tot de begrafenis achter de rug is.



Texaanse agent verdacht van dood tiener (Foto: ANP)