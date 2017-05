Cocu: "Heb meer honger naar de titel gekregen" Redactie 06-05-2017 12:30 print

PSV kent dit jaar een teleurstellend seizoen. De ploeg grijpt naast de prijzen, maar Phillip Cocu denkt niet aan een vertrek. De trainer van de Eindhovenaren verwacht dat hij volgend seizoen gewoon aan het roer staat bij PSV. Door het teleurstellende seizoen is Cocu extra gemotiveerd om op jacht te gaan naar prijzen.

"Ik heb hier nog een contract tot 2019 en dat contract is nog niet zo lang geleden ondertekend", vertelde Cocu tijdens de persconferentie voorafgaande aan het weekeinde. "Dit seizoen hebben we onze doelstelling niet behaald en daardoor is de honger naar de titel alleen nog maar groter geworden."

"Wat we precies inhoudelijk evalueren houden we liever intern. Het is natuurlijk niet zo dat we er dit seizoen mijlenver vanaf zaten, maar we kwamen wel tekort om voor de prijzen te gaan. Het gaat erom dat we die procenten die we dit seizoen tekort kwam, volgend seizoen weer in kunnen lopen."

Cocu is al bezig met volgend seizoen, al is dat nu nog niet zichtbaar op het veld. "We zijn bezig met volgend seizoen, maar dat vertalen we niet naar de wedstrijd. We gaan niet opeens andere spelers opstellen. We willen er het maximale uithalen, ook al kunnen we geen kampioen meer worden", aldus Cocu.