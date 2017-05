Kruijswijk verliest tijd op dag één van de Giro: "Klote" heywoodu 06-05-2017 08:09 print

Steven Kruijswijk kende geen lekkere eerste dag van de Giro d'Italia. De kopman van LottoNL-Jumbo hoopt een gooi te doen naar de eindzege, maar verloor in de eerste etappe al dertien seconden.

De finale van de eerste etappe was nerveus en chaotisch, wat Kruijswijk niet goed uitkwam. De Nederlander werd op achterstand gereden nadat het peloton op een lint getrokken werd. Lotto rijdt in Italië met vooral hardrijders in plaats van klimmers, maar toch was van de ploeg in de slotfase van de vooral vlakke rit nauwelijks meer iets te zien.

"Eigenlijk was het een makkelijke dag", zegt Kruijswijk tegen de NOS. "Dan weet je wel dat het in de finale hectisch wordt en dat was ook het geval. Samen met Jos van Emden sloot ik toch nog weer aan, maar in de laatste kilometer vielen er weer gaten en daar zaten wij net achter. Dat is klote...het zal niet veel zijn, maar liever verlies je niks natuurlijk. Verder voel ik me wel goed en ik heb weinig last van mijn valpartij van vorige week."

Van de grote klassementsmannen is Kruijswijk de enige die al op achterstand staat.