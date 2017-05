Op het circuit van Monza zijn atleten Eliud Kipchoge, Zersenay Tadesse en Lelisa Desisa begonnen aan Breaking2, de poging van Nike om voor het eerst in de geschiedenis een marathon in minder dan twee uur te lopen.

De race is hieronder live te kijken, voor de liefhebber.

Some very interesting pacemakers on the weekend for #breaking2 & this list is not all of them! pic.twitter.com/wRBGfl4rQ9