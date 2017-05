Ricciardo: "Harde banden zinloos in Spanje"

Volgende week staat de Formule 1 Grand Prix van Spanje op het programma. Dan krijgen de coureurs voor het eerst tijdens een raceweekend dit jaar de beschikking over de harde banden van Pirelli. Red Bull-coureur Daniel Ricciardo vindt het rijden op die banden 'totaal zinloos'.

In Rusland werd er vorig weekend door een aantal coureurs zelfs een halve wedstrijd op de ultrasofts gereden en hielden de supersofts zich ook meer dan uitstekend. Ricciardo vreest dan ook dat de hardste compund band van Pirelli te hard is en dat deze lastig op temperatuur te krijgen is.

Ricciardo: "We gaan op Barcelona voor het eerst dit jaar rijden met de hardste band. Ik weet niet of het voor ons nuttig kan zijn en ik vrees dat het voor iedereen zinloos is. De bandencompounds zijn al erg hard en de hardste compound is gewoon te hard. Hopelijk is het komend weekend in Barcelona warm en kunnen de hardste banden wel werken, maar als het koud wordt dan heeft niemand er iets aan."

Voor het weekend in Spanje worden naast de harde banden ook de softs en de mediums ingezet. Voor de race moet minimaal een set van de medium of de harde banden worden gebruikt.