LB: Kanye West verdwijnt van Instagram en Twitter
06-05-2017

Kanye West is niet langer terug te vinden op Instagram en Twitter. De rapper heeft sinds vrijdagmiddag geen account meer op de socialmediasites.

Op Twitter Counter valt te lezen dat Kanye sinds juli 2010 actief was op Twitter en dat hij meer dan 27 miljoen volgers had. Hiermee staat hij op nummer 44 van twitteraars met de meeste volgers. Sinds september 2016 zat hij op Instagram, ook met miljoenen volgers. Kanye heeft nog geen verklaring gegeven waarom hij zijn accounts heeft verwijderd.

Hoewel hij sinds zijn opname in het ziekenhuis eerder dit jaar voor een depressie minder postte, staat West bekend om zijn constante stroom aan berichten en relletjes met verschillende beroemdheden op social media. In 2016 werd zijn account al eerder verwijderd, maar dit bleek later een fout van Twitter te zijn.



Kanye West verdwijnt van Instagram en Twitter (Foto: BuzzE)