Van Bronckhorst: "Kampioenswedstrijden zijn de mooiste wedstrijden"

Giovanni van Bronckhorst voelt geen extra spanning bij Feyenoord in aanloop naar de kampioenswedstrijd tegen Excelsior van komende zondag.

"Je merkte de afgelopen twee weken op de trainingen, in de media, eigenlijk overal dat het een heel belangrijke wedstrijd is voor ons", vertelde Van Bronckhorst tegen Feyenoord TV. "Bij winst pakken we het kampioenschap. Dat is wat we willen en daar gaan we vol voor."

Extra spanning merkt de trainer van de koploper van de Eredivisie niet. "De omstandigheden zijn anders, met de open trainingen voor honderden mensen publiek. Dat geeft alleen maar energie. Het is belangrijk om de rust te bewaren en je te focussen op de dingen die je moet doen. Dat doen we al het hele seizoen uitstekend en dat willen we de laatste twee weken ook zo doen."

Als speler speelde Van Bronckhorst meerdere kampioenswedstrijden. "Kampioenswedstrijden zijn de mooiste wedstrijden. Daar werk en vecht je een heel jaar hard voor, om deze wedstrijden te mogen spelen. Met wat een overwinning teweeg kan brengen ben ik nog niet bezig. Het feit blijft dat we nog één wedstrijd moeten winnen. Alles wat daarna komt, is voor nu bijzaak."