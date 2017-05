Carey: "Ecclestone hield groei Formule 1 tegen"

De nieuwe Formule 1-baas Chase Carey is niet blij met het werk van zijn voorganger Bernie Ecclestone. Hoewel de Brit in het verleden voor een enorme groei voor de sport heeft gezorgd, heeft hij het in de laatste jaren van zijn bewind wat laten versloffen, zo meent de Amerikaan. Ecclestone zou groeikansen hebben laten liggen en geen langetermijnvisie hebben gehad.

Carey sprak met de Daily Mail. "Elke dag weer raak ik verder gefrustreerd. De laatste jaren werd het steeds meer een sport waarin 'nee' een gangbare term werd. Ik wil meer 'ja' kunnen zeggen. Want wat heb je aan een idee als je toch al weet dat het antwoord 'nee' is? Dat is frustrerend."

Hij vindt dat de sport te lang stilgestaan heeft. "Bernie heeft de Formule 1 van de grond af opgebouwd en gemaakt tot wat het nu is. Daar verdient hij ook alle lof voor, maar vandaag de dag moet je een sport goed promoten. Dat gebeurde de laatste jaren niet. We willen ervoor zorgen dat we de middelen hebben om de Formule 1 goed te promoten. We geven meer om waar de sport over drie jaar is, dan over drie maanden. We moeten nieuwe dingen doen, maar sommige dingen hebben tijd nodig."

Ecclstone heeft nog niet gereageerd op de verwijten van Carey.