AZ houdt toptalent in eigen opleiding Redactie 05-05-2017 21:20 print

AZ heeft Myron Boadu uit handen van buitenlandse clubs weten te houden. De Alkmaarders hebben hem tot medio 2020 vastgelegd.

De 16-jarige Boadu maakt al veel indruk in de Tweede Divisie bij Jong AZ. Hij pendelt tussen het beloftenteam en de A1, maar scoort regelmatig als hij in het hogere team mag meedoen.

Boadu scoorde al zes keer in negen wedstrijden voor Jong AZ. De aanvaller viel begin dit seizoen al in de smaak bij buitenlandse clubs, zo zei directeur Max Huiberts. Hij sprak toen al de intentie uit om het toptalent vast te leggen.

"Wij hebben een plan met hem en praten daarover. Alles zal gericht zijn op een doorbraak in AZ 1. Hij laat zich niet snel gek maken, volgens mij. En we weten allemaal dat dat best lastig is in de voetbalwereld van nu", zei Huiberts destijds.

Boadu is jeugdinternational van Oranje onder 17. In drie interlands vond hij twee keer het net.