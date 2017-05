Van der Laan: "Ajax op Museumplein bij winst Europa League"

Mocht Ajax de finale van de Europa League halen dan is de kans groot dat fans die wedstrijd kunnen bekijken op het Museumplein. Als de Amsterdammers op 24 mei in Stockholm ook nog eens winnen, dan kan de huldiging een dag later op dezelfde plek in de stad plaatsvinden.

Burgemeester Eberhard van der Laan zei vrijdag tegen de lokale zender AT5 dat de Ajax-fans zich de afgelopen jaren zo goed hebben gedragen dat een feest in het centrum van de stad in plaats van bij de ArenA weer tot de mogelijkheden behoort. "Het is zo lang, zo goed gegaan", aldus de burgemeester die de "goede supporters" wil belonen.

Van der Laan hield nog wel een slag om de arm. "Het is nog niet honderd procent rond", benadrukte hij. "Men moet het wel verdienen, dus het moet goed blijven gaan. Maar als dat het geval is, zijn ook de hoofdofficier en -commissaris van mening dat het dit keer op het Museumplein kan."



'Ajax op Museumplein bij winst Europa League' (Foto: ANP)