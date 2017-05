Pöstlberger zet compleet Giropeloton in het hemd en wint

P÷stlberger zet compleet Giropeloton in het hemd en wint heywoodu 05-05-2017 18:23 print

De eerste etappe van de Giro d'Italia is zeer verrassend gewonnen door Lukas Pöstlberger. De 25-jarige Oostenrijker zette het complete peloton in het hemd door te zegevieren in wat vooraf als een bijna zekere sprintetappe gezien werd.

Daniel Teklehaimanot (Dimension Data), Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe), Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo), Eugert Zhupa (Wilier-Selle Italia) en Marcin Bialoblocki (CCC-Sprandi Polkowice) gingen er vroeg in de ruim 200 kilometer lange etappe vandoor. Ze kregen een relatief ruime voorsprong, maar nooit genoeg om serieus te mogen dromen van de etappezege.

Wel werd gestreden om de bergpunten en dus het recht om de eerste bergtrui van de Giro te mogen dragen. Benedetti was in die strijd uiteindelijk de sterkste: hij schreef alle drie klimmetjes op zijn naam en vertrekt zaterdag dus in het blauw. Sprintploegen Quick-Step, Lotto Soudal en Orica-Scott leidden de achtervolging en met vijf kilometer voor de boeg werden de overgebleven koplopers bijgehaald.

De slotkilometers kenden smalle wegen en een bochtig parcours en dat zorgde voor problemen bij de sprinttreintjes. Een dikke kilometer voor de finish nam Pöstlberger de kop, om zo het treintje van BORA-hansgrohe op de rails te krijgen voor Sam Bennett. Achter de Oostenrijker ontstond echter een gat en nadat hij even twijfelde besloot hij toch maar gas te geven. Dat was een goede keuze: niemand kwam meer bij hem in de buurt en de sprinters, aangevoerd door Caleb Ewan, vochten het uit voor de tweede plaats.

CICLISMO | Sorpresa en la 1ª etapa del #Giro100: Pöstlberger se lleva la primera etapa al sprint y se viste de rosa pic.twitter.com/5RhVyW9wI3 — Sport Review (@Sportreviewapp) May 5, 2017

Pöstlberger becomes the second ever Austrian to lead the general classification after Max Bulla in the Tour 1931. #Giro100 @giroitalia — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) May 5, 2017