EL: United neemt voorschot op finale Redactie 05-05-2017 01:04 print

Manchester United en Ajax zijn de topkandidaten voor de Europa League-finale. Marcus Rashford schoot zijn ploeg naar een 0-1 uitzege op Celta de Vigo.

Celta de Vigo was van de vier halve finalisten in de Europa League nou niet bepaald de ploeg in vorm. De nummer elf van de Primera División verloor de laatste drie competitieduels, van Real Betis, Sevilla en Athletic Bilbao. Manchester United speelt ook zeker geen glansrijk seizoen in Engeland, maar klopte onlangs wel nog koploper Chelsea en hield Manchester City op 0-0.

Pressen

United begon matig, donderdagavond in Estadio Balaídos. Pas in de twintigste viel de eerste kans op een doelpunt te noteren: Marcus Rashford kreeg alle tijd om naar binnen te draaien en hard richting kruising te schieten, waar doelman Sergio Álvarez knap met de handen redding bracht. Nadat Pione Sisto, die vorig seizoen namens FC Midtjylland twee keer tegen United scoorde, ruim naast en in de handen van Sergio Romero had geschoten, gingen meer pressen.

Eigenlijk had de ploeg van José Mourinho al voor rust een comfortabele voorsprong moeten nemen. Jesse Lingard kwam net te laat bij de bal na een goede voorzet vanaf links van Henrikh Mkhitaryan en de Armeen zelf schoot na een schitterende pass van Paul Pogba tegen een been van de keeper. Lingard kreeg ook een tweede kans op 0-1, toen hij werd gevonden door Rashford en op de handen van Álvarez schoot.

Kansen Celta

Was het voor rust vooral United dat gevaar stichtte, na rust toonde Celta de Vigo zich als eerst kansrijk. Iago Aspas dook plotseling op bij een voorzet van Daniel Wass en kopte voorlangs. Sisto dwong Romero met een gevaarlijk schot tot een uiterste krachtinspanning. Rashford had bij een tegenstoot genoeg afspeelopties maar besloot voor eigen succes te gaan: zijn schot ging voorlangs.

Via een spelhervatting brak United uiteindelijk de ban. Met nog dik twintig minuten op de klok schoot Rashford (tegen Anderlecht met een goal in de verlenging de gevierde man) raak uit een vrije trap. Daarmee had Mourinho's equipe de belangrijke uitgoal te pakken. Zelfs als Celta er nog een zou maken, zou de uitgangspositie voor de return op Old Trafford prima zijn. Een kans op die 1-1 kreeg Celta, toen Jonny Castro de bal teruggaf aan Aspas die hem op een ongemakkelijke hoogte kreeg en naast schoot. Spraakmakende momenten waren er daarna niet meer. Ashley Young kwam in de ploeg, maar moest er ook geblesseerd weer af. Aan de blessurezorgen voor United komt geen eind.