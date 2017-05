ROKH maakt Mars menselijk

Een aantal veteranen uit de game-industrie werkt samen aan de survivalgame ROKH, waarin je op Mars moet zien te overleven. Het is jouw taak om de planeet bewoonbaar te maken voor de kolonisten die na jou komen. Natuurlijk zijn de middelen die je tot je beschikking hebt schaars.

Je kan (met vrienden) grondstoffen verzamelen, verhandelen en bouwen, maar wel met een verhaal. De bouwtekeningen die je krijgt kun je aanpassen om betere apparaten en gereedschappen te creëren, maar je kan het daardoor ook verknallen.

Het team achter ROKH heet Darewise Entertainment en staat onder leiding van Benjamin Charbit die zijn sporen heeft verdiend bij Ubisoft. De mensen die werken aan de game hebben ervaring met Thief, Half Life 2, Dishonored, Age of Conan en Assassin’s Creed, dus de verwachtingen zijn hoog. De gesloten bèta gaat dit weekend van start en je kunt je hier nog opgeven. ROKH gaat 16 mei in early access op Steam.

Are you ready to survive #Mars? Be sure to watch our briefing videos before your long travel! #ROKH #Space https://t.co/FDDFP7ia2T