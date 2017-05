Premier League: Van Gerwen - Taylor

Het is weer donderdagavond en dat betekent, nog drie keer dit jaar, dat de heren darters in de Premier League weer ten tonele zullen verschijnen. Het is de voorlaatste avond van het reguliere seizoen en aangezien alle acht overgebleven spelers evenveel wedstrijden hebben gespeeld, zullen we vanuit Sheffield vier in plaats van vijf wedstrijden te zien krijgen. Er is weliswaar Europa League-voetbal, maar omdat Ajax woensdag al speelde kan RTL7 het darten gewoon live uitzenden. Kort na de twee minuten stilte wegens de Dodenherdenking is het 'time to get this party started', om met de opkomstwoorden van Peter Wright, die in het eerste duel speelt, te spreken.

De wedstrijden van vanavond

Peter Wright (SCO) - Adrian Lewis (ENG)

Raymond van Barneveld (NED) - Dave Chisnall (ENG)

James Wade (ENG) - Gary Anderson (SCO)

Michael van Gerwen (NED) - Phil Taylor (ENG)



De stand voor vanavond (Bron: Oddsportal)