Onana blijft bescheiden: "Een zesje voor mezelf"

Ajax zette woensdag een grote stap richting de finale van de Europa League, door Olympique Lyonnais dik te verslaan (4-1). André Onana blonk uit en kijkt terug op een geslaagde avond.

Door een aantal zeer belangrijke reddingen van de doelman, kon een volledig uitverkochte ArenA een paar keer opgelucht adem halen. "Het was een goede avond voor ons. We hebben een topprestatie neergezet en we zijn ook echt blij. Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar we hebben gedaan wat we wilden doen."

"De kans op de finale is fifty-fifty, want we moeten nog een zware uitwedstrijd spelen", vervolgde hij. "We zullen zien hoe lastig het wordt, maar wij zijn Ajax en we gaan er altijd voor om alles te winnen wat er te winnen valt. Wanneer je thuis speelt, ben je altijd een stukje sterker dan anders. Dat zal ook voor Lyon gelden volgende week."

Het elftal van Bosz maakte na een lastig kwartier toch een solide indruk. Niks om je zorgen over te maken met het oog op volgende week, zou je zeggen. "Elke wedstrijd is anders. Het wordt natuurlijk geen makkie en we zullen opnieuw moeten knokken."

In de Amsterdamse mixed zone, die al lang niet meer zó vol is geweest, kreeg de doelman om de haverklap de complimenten voor zijn belangrijke reddingen. "Ik ben blij met die reddingen, daardoor krijgt mijn zelfvertrouwen wel een boost. Uiteindelijk gaat het er wel om dat die reddingen belangrijk zijn voor het team."

Speciale sfeer

Dat Onana zijn doel niet schoon heeft gehouden is natuurlijk jammer, maar is volgens hem ook weer niet zo'n groot drama. "Ik maak me niet druk omdat ik de nul niet heb gehouden. Als we elke wedstrijd met 4-1 zouden kunnen winnen, zou dat toch geweldig zijn!"

In de gevulde Amsterdam ArenA zag de Kameroener vier Ajax-goals. De mooiste? "Ik vond ze alle vier mooi, daar kan ik niet uit kiezen. De sfeer was ook fantastisch. Onze supporters hebben ons naar voren geduwd, dat is iets speciaals. Dat we er als spelers van mogen genieten om in dit stadion te spelen in ongelofelijk." De Ajacieden op de tribunes hebben hun best gedaan, net als de spelers. Zodra er geluid vanuit het uitvak klonk, schraapten alle fanatiekelingen in rood en wit hun kelen.

Dromen over de beker

De mensen werden verwend met veel Ajax-mogelijkheden, maar knepen hem dus ook een paar keer. Ondanks de reddingen geen reden voor Onana om zichzelf op te hemelen. "Ik geef mezelf misschien een zesje, maar geen zeven of een acht. Voor mij was het geen heel moeilijk duel. Ik was er om mijn best te doen en ballen tegen te houden. Dat is aardig gelukt."

Onana wil nog niet op de zaken vooruit lopen. "Ik denk serieus niet na over wie we tegen kunnen komen als we de finale halen. Het wordt moeilijk genoeg in Lyon." Toch droomt de doelman al wel van het winnen van de Europa League. "Ja, natuurlijk zie ik de cup wel eens verschijnen in mijn dromen. Dat is alleen maar een goed teken", besloot hij.