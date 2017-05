Olympisch schietkampioen is wapenlicentie 10 jaar kwijt heywoodu 04-05-2017 12:19 print

Sportschutter Michael Diamond heeft een serieus probleem. De Australiër moet zijn wapenlicentie inleveren en is het document tien jaar lang kwijt. De 44-jarige Diamond was jarenlang één van 's werelds beste schutters op het onderdeel trap, een van de shotgunonderdelen. In 1996 en 2000 won hij olympisch goud, waarmee hij een van slechts twee mensen is die twee keer goud wonnen op dat onderdeel.

In mei vorig jaar werd Diamond in de Australische staat New South Wales gearresteerd na een incident met zijn broer. Volgens agenten weigerde hij een alcoholtest en bij het doorzoeken van zijn auto werd een shotgun met 150 patronen gevonden.

Diamond werd aangeklaagd wegens het rijden onder invloed, het gebruik van een vuurwapen onder invloed en het niet veilig bewaren van een vuurwapen. Het Australisch Olympisch Comité besloot al gelijk dat hij buiten het team voor de Spelen van Rio gehouden zou worden, waar Diamond gezien zijn uitstekende positie op de wereldranglijst normaal gesproken aan mee had mogen doen.

Een rechter heeft nu bepaald dat de Australische sportheld tien jaar lang geen wapenlicentie meer mag dragen en dus is zijn sportieve carrière ook zo goed als voorbij. Diamond deed van 1992 tot en met 2012 zes keer op rij mee aan de Spelen, met bijzonder goede resultaten. Hij eindigde achtereenvolgens als elfde, eerste, eerste, achtste, vierde en vierde in een sport waar dergelijke stabiele prestaties niet vaak voorkomen.