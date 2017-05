ZeniMax dwingt makers indie-game titel van game te veranderen Rowin (Racerblade) 04-05-2017 12:08 print

Kickstarter-project Prey for the Gods gaat vanaf nu door het leven als Praey for the Gods. De reden? Omdat Prey for the Gods blijkbaar inbreuk doet op het merknaamrecht van Prey.

Dat vindt althans ZeniMax, moederbedrijf van Bethesda Softworks, en daarmee eigenaar van de merknaam Prey. Omdat ontwikkelaar No Matter Studios geen zin had hun verzamelde Kickstarter-geld te gebruiken voor een rechtszaak, hebben ze besloten de titel van hun game te veranderen.

Overigens is het verre van de eerste keer dat ZeniMax zijn naamrechten verdedigt. In 2012 vond de organisatie dat de titel van Mojang-game, Scrolls, te veel leek op hun eigen The Elder Scrolls. Mojang vocht terug waardoor uiteindelijk een schikking plaatsvond en Scrolls gewoon zijn titel mocht behouden. In 2015 had de maker van mobiele game Fortress Fallout niet zo veel geluk. De titel van deze game werd wel veranderd nadat ZeniMax met een rechtszaak dreigde omdat de titel te veel op Fallout zou lijken.

Praey for the Gods staat gepland voor december van dit jaar en zal uitkomen voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Bekijk hieronder een trailer van de game toen het nog Prey for the Gods heette.