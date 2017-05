De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een verkennend onderzoek gestart naar de Nederlandse radiomarkt. Dat bevestigde een woordvoerder van de ACM donderdag na berichtgeving hierover door het Financieele Dagblad. Reden voor de verkenning is onder meer de recente fusie van commerciële radiostations van Telegraaf Media Groep (TMG) en Talpa.

Per oktober vorig jaar zijn radiostations die onderdeel zijn van 538Groep en Sky Radio Group onder één dak samengebracht. Radiozenders Sky Radio en Veronica verhuisden daarbij van TMG naar een nieuw bedrijf met de radiozenders van Talpa, waaronder Radio 538.

Volgens de ACM is dynamiek in de markt over het algemeen vaak reden voor een verkenning en dat is ook nu het geval. De eerste gesprekken met betrokken partijen zijn volgens de ACM al gevoerd.



ACM neemt radiomarkt onder de loep (Foto: ANP)