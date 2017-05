Redditgebruiker vindt Starcraft source code, krijgt trip naar Blizzcon Bas (Puddington) 04-05-2017 02:04 print

Toen Redditgebruiker Khemist49 vorige maand een doos vol blizzard-spullen kocht, wist hij aanvankelijk niet wat hij zag: onderin de doos lag een gouden cd met daarop de tekst "Starcraft Gold Master Source Code", een cd met een verhaal van bijna mytische proporties. Khemist49 postte zijn vondst op reddit omdat hij aanvankelijk niet wist wat hij ermee aanmoest, maar uiteindelijk besloot hij de disk terug te sturen naar Blizzard in Californië zodat hij terug kwam bij de rechtmatige eigenaar.

Om een beeld te krijgen van hoe belangrijk het schijfje is: een week nadat het eerste deel van Starcraft in productie was gegaan ("going gold"), kwam Blizzard erachter dat de master disc die alle source code bevatte voor de game was verdwenen. Na fanatiek zoeken en de realisatie dat er geen kopie was van de master disc, moest Blizzard toegeven dat jaren van ontwikkeling en hard werken verloren was gegaan. Totdat de cd dus na jaren toevallig opdook in de doos die Khemist49 had gekocht.

Blizzard kreeg lucht van Khemist49's aankoop en nam contact met hem op via hun advocatenteam, waarbij ze hem vroegen de cd terug te sturen naar hun hoofdkwartier in Californië omdat de cd intellectueel eigendom en geheimen bevatte. Khemist49 besloot eieren voor zijn geld te kiezen en de disk op te sturen naar Blizzard.

Dat bleek een slimme zet: Blizzard was ontzettend blij om de cd terug te hebben en stuurde Khemist49 een exemplaar van Overwatch en een tegoedbon van 250 dollar voor de blizzard gear store als dank. Daar bleef het echter niet bij: hij kreeg ook nog eens een goodiepakket van Blizzard opgestuurd, die onder andere merchandise van Overwatch en Diablo bevatte:

Maar de klapper kwam pas toen Khemist49 door een medewerker van Blizzard werd gebeld. "Hij vroeg me of ik ooit had gehoord van Blizzcon" schreef Khemist49 in een post op reddit. "Ik zei natuurlijk, maar het is onmogelijk voor mij om te gaan. Ik woon in het oosten van de VS, en alle tickets zijn al uitverkocht voordat ik de pagina heb ververst. Hij antwoordde dat hij belde om mij uit te nodigen voor een trip naar Blizzcon waarbij alle kosten worden vergoed, en dat het team graag iets met mij wilde gaan drinken. Ik was geschokt, maar ik heb hem daarna wel duizend keer bedankt."

Blizzard heeft het verhaal bevestigd tegenover Kotaku. "We wilden Khemist49 op een goede manier bedanken omdat hij het goede heeft gedaan, niet alleen voor Blizzard, maar voor iedereen die Starcaft speelt."