Eerste trailer voor The Dark Tower

Voor fans van Stephen Kings Dark Tower-boekenserie is het een mooie dag. Vandaag is de eerste trailer vrijgegeven van The Dark Tower, dat zich op de boeken baseert.

Revolverheld Roland Deschain (Idris Elba) gaat in een woestijnachtig landschap op zoek naar The Dark Tower, in de hoop dat hij hiermee zijn met uitsterven bedreigde wereld kan redden.

The Dark Tower is in de Nederlandse bioscopen te zien vanaf 24 augustus. Naast Ebla zijn ook o.a. Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Fran Kranz, Abbey Lee, Claudia Kim en Jackie Earle Haley te zien.