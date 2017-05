Zelfrijdende Peugeot in september de weg op Redactie 03-05-2017 15:59 print

PSA Peugeot Citroën gaat samenwerken met ontwikkelaar van software voor zelfrijdende auto's nuTonomy. Later dit jaar moeten in Singapore tests plaatsvinden met zelfrijdende Peugot 3008 SUV's, hebben de twee bedrijven bekendgemaakt.

NuTonomy verwacht deze zomer zijn zelfrijdsysteem te hebben geïntegreerd in speciaal aangepaste Peugot 3008 SUV's. De tests op de weg in Singapore moeten in september gaan beginnen. Als de eerste testfase voorbij is, gaan de bedrijven kijken of ook in andere steden over de hele wereld proeven kunnen plaatsvinden.

NuTonomy voert al sinds augustus 2016 in Singapore proeven uit op de openbare weg met zelfrijdende voertuigen. De samenwerking met PSA Peugot Citroën betekent voor nuTonomy een uitbreiding van de testvloot.

De twee partijen hopen dat er uiteindelijk duizenden van hun zelfrijdende auto's in steden wereldwijd zullen rondrijden. "Deze samenwerking is een significante stap op weg naar volledig autonome voertuigen, die ons in staat zal stellen andere mobiliteitsoplossingen te bieden aan onze klanten", zegt Anne Laliron van PSA.



Zelfrijdende Peugot in september de weg op (Foto: BuzzT)